Турция призвала мировое сообщество выступить против перехвата судов флотилии "Сумуд"

Турция призвала международное сообщество занять единую позицию против перехвата военно-морскими силами Израиля судов пропалестинской флотилии "Сумуд".

Как сообщает Report, соответствующее заявление опубликовано МИД Турции.

В ведомстве назвали перехват судов, перевозивших гуманитарную помощь в сектор Газа, "пиратсвом", а также нарушением гуманитарных ценностей и норм международного права.

В МИД также заявили, что подобные действия нарушают принцип свободы судоходства в международных водах.

В Анкаре подчеркнули, что предпринимаются все необходимые шаги совместно с другими странами в связи с ситуацией вокруг граждан, находящихся на борту перехваченных судов.

Ранее сообщалось, что ВМС Израиля за ночь перехватили 15 из 58 судов пропалестинской флотилии "Сумуд" недалеко от греческого острова Крит.