Турция призвала мировое сообщество выступить против перехвата судов флотилии "Сумуд"
- 30 апреля, 2026
- 19:33
Турция призвала международное сообщество занять единую позицию против перехвата военно-морскими силами Израиля судов пропалестинской флотилии "Сумуд".
Как сообщает Report, соответствующее заявление опубликовано МИД Турции.
В ведомстве назвали перехват судов, перевозивших гуманитарную помощь в сектор Газа, "пиратсвом", а также нарушением гуманитарных ценностей и норм международного права.
В МИД также заявили, что подобные действия нарушают принцип свободы судоходства в международных водах.
В Анкаре подчеркнули, что предпринимаются все необходимые шаги совместно с другими странами в связи с ситуацией вокруг граждан, находящихся на борту перехваченных судов.
Ранее сообщалось, что ВМС Израиля за ночь перехватили 15 из 58 судов пропалестинской флотилии "Сумуд" недалеко от греческого острова Крит.