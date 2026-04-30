Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Турция призвала мировое сообщество выступить против перехвата судов флотилии "Сумуд"

    В регионе
    • 30 апреля, 2026
    • 19:33
    Турция призвала международное сообщество занять единую позицию против перехвата военно-морскими силами Израиля судов пропалестинской флотилии "Сумуд".

    Как сообщает Report, соответствующее заявление опубликовано МИД Турции.

    В ведомстве назвали перехват судов, перевозивших гуманитарную помощь в сектор Газа, "пиратсвом", а также нарушением гуманитарных ценностей и норм международного права.

    В МИД также заявили, что подобные действия нарушают принцип свободы судоходства в международных водах.

    В Анкаре подчеркнули, что предпринимаются все необходимые шаги совместно с другими странами в связи с ситуацией вокруг граждан, находящихся на борту перехваченных судов.

    Ранее сообщалось, что ВМС Израиля за ночь перехватили 15 из 58 судов пропалестинской флотилии "Сумуд" недалеко от греческого острова Крит.

    МИД Турции Флотилия Сумуд
    Türkiyə XİN: "Qlobal Sumud Donanması"na hücum dəniz quldurluğu aktıdır

