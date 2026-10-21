ЕБРР незначительно увеличил портфель проектов в Азербайджане

По состоянию на 30 сентября 2026 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 881 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 40% портфеля приходится на частный сектор.

По сравнению с показателем на 31 августа 2026 года, портфель увеличился на 0,23%, или 2 млн евро.

При этом в настоящее время активными являются 35 проектов.

Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 89% (787 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 7% (64 млн евро) приходится на кредитование финансовых институтов, еще 3% (30 млн евро) - на корпоративный сектор.

В целом ЕБРР до сих пор инвестировал 3,771 млрд евро на реализацию 202 проектов в Азербайджане.

Объем операционных активов банка в стране на 30 сентября 2026 года составил 718 млн евро, что на 0,14% (1 млн евро) меньше по сравнению с показателем на 31 августа.

Напомним, что в 2025 году банк профинансировал 10 проектов в Азербайджане на сумму 81 млн евро.