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    EBRD Azərbaycandakı layihə portfelini cüzi artırıb

    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2026
    • 08:54
    EBRD Azərbaycandakı layihə portfelini cüzi artırıb

    Bu il sentyabrın 30-na Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) Azərbaycandakı cari kredit portfeli 879 milyon avro təşkil edib.

    "Report"un EBRD-yə istinadən məlumatına görə, portfelin 40 %-i özəl sektorun payına düşür.

    31 avqust 2026-cı il göstəricisi ilə müqayisədə portfel 0,23 % və ya 2 milyon avro artıb.

    Bununla yanaşı, hazırda 35 layihə aktivdir.

    Məlumata görə, cari portfelin əsas hissəsi - 89 %-i (787 milyon avro) dayanıqlı infrastrukturun inkişafının maliyyələşdirilməsini əhatə edir, 7 %-i (64 milyon avro) maliyyə institutlarının kreditləşdirilməsinin, 3 %-i (30 milyon avro) isə korporativ sektorun payına düşür.

    Ümumilikdə EBRD indiyədək Azərbaycanda 202 layihənin həyata keçirilməsinə 3,771 milyard avro investisiya yatırıb.

    Bankın ölkədəki əməliyyat aktivlərinin həcmi 30 sentyabra 718 milyon avro təşkil edib ki, bu da 31 avqust göstəricisi ilə müqayisədə 0,14 % (1 milyon avro) azdır.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə bank Azərbaycanda 81 milyon avro məbləğində 10 layihəni maliyyələşdirib.

    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD)
    ЕБРР незначительно увеличил портфель проектов в Азербайджане
    EBRD slightly increases its project portfolio in Azerbaijan
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    MiniBoss

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