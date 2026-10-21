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    Стоимость проектов в Азербайджане с участием ЧБТР превысила 700 млн евро

    Финансы
    • 21 октября, 2026
    • 08:44
    Стоимость проектов в Азербайджане с участием ЧБТР превысила 700 млн евро

    Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) по состоянию на 30 сентября 2026 года подписал соглашения на финансирование 47 проектов в Азербайджане на общую сумму 450,946 млн евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЧБТР, фактический объем средств, направленных на финансирование в рамках 42 операций, оценивается в 711,819 млн евро.

    При этом Совет директоров ЧБТР к концу сентября одобрил проекты в Азербайджане на общую сумму 453,802 млн евро.

    Согласно отчетности банка, наибольшая доля в портфеле подписанных проектов в Азербайджане приходится на финансовый сектор - 50,28% (169,670 млн евро). На энергетические проекты приходится 35,23% (118,89 млн евро), на сектор недвижимости - 6,92% (23,337 млн евро). Доля проектов, связанных с товарами первой необходимости, составляет 3,91% (13,21 млн евро), товаров выборочного спроса - 3,65% (12,329 млн евро).

    В числе крупных проектов ЧБТР в Азербайджане можно выделить финансирование Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на сумму 75 млн долларов США, кредитные линии для Bank Respublika на 25 млн манатов, а также поддержка финансового сектора через Unibank в размере 7 млн долларов США и Azər Türk Bank - 5 млн долларов США.

    Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    QDTİB-in iştirakı ilə Azərbaycandakı layihələrin dəyəri 700 milyon avronu ötüb
    Value of projects in Azerbaijan involving BSTDB exceeds 700M euros
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