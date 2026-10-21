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    Азербайджан и НАТО обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 09:15
    Азербайджан и НАТО обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

    Спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил в Брюсселе со спецпредставителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Кевином Гамильтоном вопросы сотрудничества.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице миссии Азербайджана в НАТО в соцсети Х.

    "В ходе конструктивного диалога стороны рассмотрели нынешнее состояние и перспективы взаимодействия Азербайджана с НАТО, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению партнерства и расширению взаимовыгодного сотрудничества в политической, военной и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

    Эльчин Амирбеков Североатлантический альянс (НАТО) Кевин Гамильтон
    Azərbaycan və NATO ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib
    Azerbaijan, NATO mull issues of bilateral co-op
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