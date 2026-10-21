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    Azərbaycan və NATO ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2026
    • 09:23
    Azərbaycan və NATO ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Brüsseldə NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Kevin Hamilton ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində paylaşım edilib.

    "Konstruktiv dialoq zamanı tərəflər Azərbaycanın NATO ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin hazırkı vəziyyətini və perspektivlərini nəzərdən keçirib, siyasi, hərbi və humanitar sahələrdə tərəfdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsinə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər", - məlumatda bildirilib.

    Elçin Əmirbəyov Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Cənubi Qafqaz
    Азербайджан и НАТО обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
    Azerbaijan, NATO mull issues of bilateral co-op
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