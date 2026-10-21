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    Маск признался, что его "занесло" во время работы при администрации Трампа

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 08:27
    Маск признался, что его занесло во время работы при администрации Трампа

    Американский предприниматель Илон Маск, ранее курировавший ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), признался, что работа при администрации президента США Дональда Трампа чересчур увлекла его.

    Как передает Report, об этом он высказался в подкасте американского писателя и журналиста Уолтера Айзексона.

    "Было круто, я находился в Овальном кабинете [Белого дома] в моменты принятия важных решений, иногда мог повлиять на происходящее. Но мне кажется, я должен был больше держаться в тени и находиться там месяц или два, потому что за это время можно понять большую часть вещей", - сказал он.

    Интервьюер спросил, не считает ли Маск, что "слишком увлекся" нахождением у власти.

    "Да, думаю, это правда. Меня, по сути, "занесло", - ответил миллиардер.

    Маск в 2025 году в течение нескольких месяцев курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и являлся госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах.

    Илон Маск Дональд Трамп
    Mask Tramp administrasiyasında işləyəndə "həddini aşdığını" etiraf edib
    44 filmi
    44 filmi

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