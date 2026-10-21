Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2026)
- 21 октября, 2026
- 09:16
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08%, до 1,9082 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,43%, до 2,0619 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9082
|
100 российских рублей
|
2,0619
|
1 австралийский доллар
|
1,1917
|
1 белорусский рубль
|
0,5530
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1284
|
1 чешская крона
|
0,0785
|
1 китайский юань
|
0,2545
|
1 датская крона
|
0,2553
|
1 грузинский лари
|
0,6547
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0180
|
1 британский фунт
|
2,2735
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1715
|
1 швейцарский франк
|
2,0592
|
1 израильский шекель
|
0,5498
|
1 канадский доллар
|
1,2088
|
1 кувейтский динар
|
5,4862
|
100 казахстанских тенге
|
0,3776
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5239
|
1 молдавский лей
|
0,0948
|
1 норвежская крона
|
0,1808
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6115
|
1 польский злотый
|
0,4370
|
1 румынский лей
|
0,3583
|
1 сербский динар
|
0,0162
|
1 сингапурский доллар
|
1,3305
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3029
|
1 Турецкая лира
|
0,0343
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0377
|
100 Японских йен
|
1,0754
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9644
|
Золото
|
6995,4575
|
Серебро
|
97,4334
|
Платина
|
2787,2605
|
Палладий
|
1859,0350