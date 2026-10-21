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    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2026)

    Финансы
    • 21 октября, 2026
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08%, до 1,9082 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,43%, до 2,0619 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9082

    100 российских рублей

    2,0619

    1 австралийский доллар

    1,1917

    1 белорусский рубль

    0,5530

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1284

    1 чешская крона

    0,0785

    1 китайский юань

    0,2545

    1 датская крона

    0,2553

    1 грузинский лари

    0,6547

    1 гонконгский доллар

    0,2166

    1 индийская рупия

    0,0180

    1 британский фунт

    2,2735

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1715

    1 швейцарский франк

    2,0592

    1 израильский шекель

    0,5498

    1 канадский доллар

    1,2088

    1 кувейтский динар

    5,4862

    100 казахстанских тенге

    0,3776

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5239

    1 молдавский лей

    0,0948

    1 норвежская крона

    0,1808

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6115

    1 польский злотый

    0,4370

    1 румынский лей

    0,3583

    1 сербский динар

    0,0162

    1 сингапурский доллар

    1,3305

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3029

    1 Турецкая лира

    0,0343

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0377

    100 Японских йен

    1,0754

    1 Новозеландский доллар

    0,9644

    Золото

    6995,4575

    Серебро

    97,4334

    Платина

    2787,2605

    Палладий

    1859,0350
    Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.10.2026)
    CBA currency exchange rates (21.10.2026)
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