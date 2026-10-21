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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.10.2026)

    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % azalaraq 1,9082 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,43 % artaraq 2,0619 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9082

    100 Rusiya rublu

    2,0619

    1 Avstraliya dolları

    1,1917

    1 Belarus rublu

    0,5530

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1284

    1 Çexiya kronu

    0,0785

    1 Çin yuanı

    0,2545

    1 Danimarka kronu

    0,2553

    1 Gürcü larisi

    0,6547

    1 Honq Konq dolları

    0,2166

    1 Hindistan rupisi

    0,0180

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2735

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1715

    1 İsveçrə frankı

    2,0592

    1 İsrail şekeli

    0,5498

    1 Kanada dolları

    1,2088

    1 Küveyt dinarı

    5,4862

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3776

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5239

    1 Moldova leyi

    0,0948

    1 Norveç kronu

    0,1808

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6115

    1 Polşa zlotası

    0,4370

    1 Rumıniya leyi

    0,3583

    1 Serbiya dinarı

    0,0162

    1 Sinqapur dolları

    1,3305

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3029

    Türk lirəsi

    0,0343

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0377

    Yapon yeni

    1,0754

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9644

    Qızıl

    6995,4575

    Gümüş

    97,4334

    Platin

    2787,2605

    Palladium

    1859,0350
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Manatın məzənnəsi Valyuta məzənnələri Azərbaycan manatı ABŞ dolları Rusiya rublu
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