Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.10.2026)
- 21 oktyabr, 2026
- 09:05
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % azalaraq 1,9082 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,43 % artaraq 2,0619 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9082
|
100 Rusiya rublu
|
2,0619
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1917
|
1 Belarus rublu
|
0,5530
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1284
|
1 Çexiya kronu
|
0,0785
|
1 Çin yuanı
|
0,2545
|
1 Danimarka kronu
|
0,2553
|
1 Gürcü larisi
|
0,6547
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2735
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1715
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0592
|
1 İsrail şekeli
|
0,5498
|
1 Kanada dolları
|
1,2088
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4862
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3776
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5239
|
1 Moldova leyi
|
0,0948
|
1 Norveç kronu
|
0,1808
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6115
|
1 Polşa zlotası
|
0,4370
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3583
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0162
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3305
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3029
|
Türk lirəsi
|
0,0343
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0377
|
Yapon yeni
|
1,0754
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9644
|
Qızıl
|
6995,4575
|
Gümüş
|
97,4334
|
Platin
|
2787,2605
|
Palladium
|
1859,0350