На побережье Сахалина произошел выброс нефтепродуктов

Специалисты Росприроднадзора устанавливают источник выброса нефтепродуктов, обнаруженных на побережье Томаринского района, юго-западное побережье Сахалина на востоке РФ.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе районной администрации.

"Очищен от нефтепродуктов трехкилометровый участок побережья в районе села Пензенское. Осталось убрать еще два участка, протяженность которых пока не определена. Полную площадь загрязнения территории указать пока не можем", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет, в акватории Татарского пролива нефтяные пятна не обнаружены. Работы по очистке начались в понедельник.

"Источник выброса нефтепродуктов пока не определен, этим вопросом занимаются специалисты управления Росприроднадзора", - заявили в пресс-службе.