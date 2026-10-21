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    На побережье Сахалина произошел выброс нефтепродуктов

    В регионе
    • 21 октября, 2026
    • 07:18
    На побережье Сахалина произошел выброс нефтепродуктов

    Специалисты Росприроднадзора устанавливают источник выброса нефтепродуктов, обнаруженных на побережье Томаринского района, юго-западное побережье Сахалина на востоке РФ.

    Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе районной администрации.

    "Очищен от нефтепродуктов трехкилометровый участок побережья в районе села Пензенское. Осталось убрать еще два участка, протяженность которых пока не определена. Полную площадь загрязнения территории указать пока не можем", - сказал собеседник агентства.

    По его словам, угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет, в акватории Татарского пролива нефтяные пятна не обнаружены. Работы по очистке начались в понедельник.

    "Источник выброса нефтепродуктов пока не определен, этим вопросом занимаются специалисты управления Росприроднадзора", - заявили в пресс-службе.

    Разлив нефтепродуктов Сахалинская область
    Saxalin sahilində neft məhsullarının sızması baş verib
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    44 filmi

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