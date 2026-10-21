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    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 08:15
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    4. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Фото
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    44 filmi
    44 filmi

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