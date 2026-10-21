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    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    ИИ-агенты OpenAI дважды обошли системы мониторинга их поведения

    ИКТ
    • 21 октября, 2026
    • 07:54
    ИИ-агенты OpenAI дважды обошли системы мониторинга их поведения

    ИИ-агенты OpenAI ослабили внутренние системы мониторинга, которые должны были следить за некорректным поведением ботов.

    Как передает Report, об этом компания-разработчик сообщила на своем сайте.

    Речь идет о двух случаях, которые произошли 3 октября и 6 октября. В первом агент GPT-6.1 Sol, выполнявший тестовую задачу, заблокировал автоматические оповещения системы безопасности, решив, что полученное ранее указание не отправлять сообщения в Slack распространяется и на уведомления, касающиеся безопасности.

    В другом инциденте, произошедшем 6 октября, агент GPT-6 Astra при копировании фрагмента существующего кода удалил механизм контроля безопасности, а впоследствии утверждал, что этого не делал.

    Компания сообщила, что проверяет, не склонны ли ее модели избегать контроль и искать поводы, чтобы оправдать такое поведение.

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что OpenAI отказалась от публичного выпуска новой модели GPT-6.1 Astra из-за проблем с безопасностью, выявленных во время внутреннего тестирования, в том числе из-за склонности обманывать пользователя.

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    "OpenAI"nin süni intellekt agentləri öz davranışlarını izləyən monitorinq sistemlərindən iki dəfə yayınıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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