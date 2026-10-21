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    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2026)

    Финансы
    • 21 октября, 2026
    • 09:05
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    110,26

    1,47

    49,41

    WTI (долл/барр)

    99,02

    1,20

    41,60

    Золото (долл/унция)

    4 134,20

    - 8,40

    - 206,90

    Индексы

    Dow-Jones

    52 495,88

    529,85

    4 432,59

    S&P 500

    7 712,57

    21,84

    867,07

    Nasdaq

    26 424,82

    - 6,07

    3 182,83

    Nikkei

    65 075,42

    158,72

    14 735,94

    Dax

    25 304,42

    - 15,35

    814,01

    FTSE 100

    10 733,00

    - 31,69

    801,62

    CAC 40 INDEX

    7 838,49

    - 29,56

    - 311,01

    Shanghai Composite

    3 735,37

    4,45

    - 233,47

    Bist 100

    11 797,70

    367,56

    536,18

    RTS

    939,60

    6,05

    - 174,53

    Валюта

    USD/EUR

    1,1225

    0,0000

    - 0,0520

    USD/GBP

    1,3373

    0,0000

    - 0,0100

    JPY/USD

    158,1000

    - 0,0700

    1,6500

    RUB/USD

    82,4501

    - 0,1500

    3,7001

    TRY/USD

    49,5984

    0,0400

    6,6422

    CNY/USD

    6,6793

    0,0000

    - 0,3097
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