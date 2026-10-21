Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.10.2026)
Maliyyə
- 21 oktyabr, 2026
- 09:05
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
110,26
|
1,47
|
49,41
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
99,02
|
1,20
|
41,60
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 134,20
|
- 8,40
|
- 206,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
52 495,88
|
529,85
|
4 432,59
|
S&P 500
|
7 712,57
|
21,84
|
867,07
|
Nasdaq
|
26 424,82
|
- 6,07
|
3 182,83
|
Nikkei
|
65 075,42
|
158,72
|
14 735,94
|
Dax
|
25 304,42
|
- 15,35
|
814,01
|
FTSE 100
|
10 733,00
|
- 31,69
|
801,62
|
CAC 40 INDEX
|
7 838,49
|
- 29,56
|
- 311,01
|
Shanghai Composite
|
3 735,37
|
4,45
|
- 233,47
|
Bist 100
|
11 797,70
|
367,56
|
536,18
|
RTS
|
939,60
|
6,05
|
- 174,53
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1225
|
0,0000
|
- 0,0520
|
USD/GBP
|
1,3373
|
0,0000
|
- 0,0100
|
JPY/USD
|
158,1000
|
- 0,0700
|
1,6500
|
RUB/USD
|
82,4501
|
- 0,1500
|
3,7001
|
TRY/USD
|
49,5984
|
0,0400
|
6,6422
|
CNY/USD
|
6,6793
|
0,0000
|
- 0,3097
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (21.10.2026)
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