Депутат: Окампо – один из основных исполнителей заказов армянского лобби против Азербайджана

Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Окампо на протяжении долгого времени выступал одним из ключевых исполнителей кампаний против Азербайджана, финансируемых армянским лобби.

Об этом в комментарии для Report заявила депутат Милли Меджлиса Парвана Велиева.

По ее словам, заявление Окампо о том, что "Жозеп Боррель является членом его команды", не стало неожиданностью, поскольку данная группа действовала скоординированно, ведя системную работу с парламентариями западных стран.

"Это еще раз демонстрирует, до какого уровня дошла коррупция среди чиновников Европейского союза, а также в его руководстве", - отметила депутат.

Она добавила, что Европарламент неоднократно выступал с предвзятыми заявлениями в отношении Азербайджана, принимал необоснованные резолюции и призывал к введению санкций.

По словам Велиевой, на фоне формирования новых реалий на Южном Кавказе и активизации мирного процесса усиливаются информационная война и гибридные угрозы.

"Окампо во время COP29 совместно с ANCA и армянской диаспорой вел в социальных сетях антиазербайджанские кампании, направленные на дискредитацию страны. Участники действовали скоординированно - публиковали схожие посты в одно и то же время. Более того, пользователям, которые поддерживали эти публикации, в личные сообщения направлялись инструкции о дальнейшем поведении в соцсетях", - заявила она.

Депутат подчеркнула, что азербайджанская сторона раскрыла все эти схемы. "Подобных лиц интересует исключительно личная выгода. Темы мира, стабильности и безопасности им безразличны. Их цель - сорвать мирный процесс в регионе, препятствовать стабильности и подстрекать реваншистские силы к новой войне. Следует учитывать, что такие, как Окампо, чья политическая карьера давно завершена, стремятся лишь получить прибыль любыми способами", - добавила Велиева.

В заключение она отметила, что Азербайджан остается приверженным мирной повестке, и подобные внешние давления не смогут повлиять на ход мирного процесса с Арменией.

Отметим, ранее Minval Politika опубликовал видеоматериалы, свидетельствующие о причастности Окампо к политической коррупции.