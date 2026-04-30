Brent опустился ниже $115 после внутридневного максимума в $126

Цены на нефть снижаются после уверенного подъема в начале сессии.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", к 19:25 по Баку июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевели на $3,65 (3,09%) - до $114,38 за баррель. Ранее в ходе сессии контракты дорожали до $126,41 за баррель, что стало максимумом с 9 марта 2022 года.

Июльские контракты на Brent подешевели на $0,51 (0,46%) - до $109,93 за баррель. Срок обращения июньских фьючерсов истекает с окончанием торгов 30 апреля.

Июньские фьючерсы на WTI на бирже NYMEX к этому времени дешевели на $2,24 (2,1%) - до $104,64 за баррель.

Отметим, что цена Brent выросла вдвое с начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля: военные действия фактически привели к перекрытию Ормузского пролива, через который осуществляется экспорт нефти из Персидского залива.

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования конфликта и восстановления судоходства в проливе.

"Тем, кто не считает, что Brent может подорожать до $150 за баррель, лучше сейчас отвернуться", - говорит аналитик PVM Джон Эванс, слова которого приводятся в сообщении.