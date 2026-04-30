Операционная компания WUF13 представила медиа-кит для журналистов
- 30 апреля, 2026
- 20:14
Подготовлен медиа-кит для журналистов, которые будут освещать 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице Операционной компании WUF13 Azerbaijan в соцсети Х.
"Документ содержит необходимую информацию о программе мероприятия и основных сессиях, а также практические руководства для обеспечения комфортного участия в WUF13 и поддержки подготовки точного и достоверного контента", - говорится в сообщении:
“WUF13 Media Kit” has been prepared for media representatives covering the Thirteenth Session of the World Urban Forum (WUF13).— WUF13Azerbaijan (@WUF13Azerbaijan) April 30, 2026
The document includes essential information on the event programme and key sessions, as well as practical guidance to ensure smooth participation in… pic.twitter.com/AYT3rGWvLm