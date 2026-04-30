Media nümayəndələri üçün "WUF13 Media Kit" hazırlanıb
- 30 aprel, 2026
- 19:57
Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyasını (WUF13) işıqlandıracaq media nümayəndələri üçün "WUF13 Media Kit" hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "WUF13Azerbaijan"ın "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.
"Sənədə tədbirin proqramı və əsas sessiyalar haqqında zəruri məlumatlar, eləcə də WUF13-də rahat iştirakı təmin etmək və dəqiq, etibarlı məzmunun hazırlanmasına dəstək olmaq üçün praktiki təlimatlar daxildir", - məlumatda bildirilib:
"Media Kit"i əldə etmək üçün http://wuf13.az ünvanına daxil olun".
“WUF13 Media Kit” has been prepared for media representatives covering the Thirteenth Session of the World Urban Forum (WUF13).— WUF13Azerbaijan (@WUF13Azerbaijan) April 30, 2026
The document includes essential information on the event programme and key sessions, as well as practical guidance to ensure smooth participation in…