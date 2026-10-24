Дональд Трамп заявил, что США займутся Кубой после Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен заняться Кубой после завершения действий в отношении Ирана, не исключив отправки американских военных кораблей к берегам острова.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил, выступая перед сторонниками в штате Флорида.

Трамп отметил, что его администрация направила на вооруженные силы США рекордную сумму в $1 трлн.

"У нас лучшая военная техника в мире. Вы видели это во время событий в Венесуэле. Иран скажет вам, что у нас лучшая военная техника. А как же Куба? Не волнуйтесь. Мы займемся Кубой на обратном пути из Ирана, сделаем небольшую остановку", - сказал он.

Президент США также допустил возможность направления военных кораблей к побережью Кубы.

"Они поднимут руки, а затем мы отправим [госсекретаря США] Марко Рубио, чтобы он довел дело до конца. Нам даже не обязательно останавливаться. Можно просто отправить его туда, и он сам со всем разберется", - добавил Трамп.