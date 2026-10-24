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    Donald Tramp İrandan sonra Kuba ilə "məşğul olmaq" niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2026
    • 00:39
    Donald Tramp İrandan sonra Kuba ilə məşğul olmaq niyyətindədir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Vaşinqton İrana qarşı fəaliyyətləri başa çatdırdıqdan sonra Kuba ilə "məşğul olmaq" niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə Florida ştatında tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən bildirib.

    Tramp qeyd edib ki, onun administrasiyası ABŞ silahlı qüvvələrinə rekord məbləğdə – 1 trilyon dollar yönəldib.

    "Dünyada ən yaxşı hərbi texnika bizdədir. Siz bunu Venesueladakı hadisələr zamanı gördünüz. İran sizə deyəcək ki, ən yaxşı hərbi texnika bizdədir. Bəs Kuba necə? Narahat olmayın. İrandan sonra Kuba ilə məşğul olacağıq, kiçik bir fasilə edəcəyik", - o deyib.

    ABŞ Prezidenti həmçinin Kuba sahillərinə hərbi gəmilərin göndərilməsi ehtimalını da mümkün hesab edib.

    "Onlar əllərini qaldıracaqlar, sonra isə biz işi sona çatdırmaq üçün [ABŞ Dövlət katibi] Marko Rubionu göndərəcəyik. Bizim heç dayanmağımıza belə ehtiyac yoxdur. Sadəcə onu oraya göndərmək olar və o özü hər şeyi həll edəcək", - Tramp bildirib.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Donald Tramp Marko Rubio
    Дональд Трамп заявил, что США займутся Кубой после Ирана
    MiniBoss
    MiniBoss

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