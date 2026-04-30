В Армении задержаны еще три человека по делу о даче взяток избирателям

В Армении в отношении троих из пяти задержанных 29 апреля в рамках уголовного дела о даче и получении избирательных взяток от имени партии "Сильная Армения", воглавляемой российским бизнесменом Самвелом Карапетяном, избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что 29 апреля Антикоррупционный комитет Армении задержал пять лиц, действовавших от имени партии "Сильная Армения", по подозрению в тайной передаче избирательных взяток.

Напомним, что 16 апреля в Армении в рамках уголовного дела о даче и получении избирательных взяток были задержаны 14 членов "Сильная Армения". Позднее 12 сторонников партии "Сильная Армения" были помещены под домашний арест.