    В Армении задержаны еще три человека по делу о даче взяток избирателям

    В Армении в отношении троих из пяти задержанных 29 апреля в рамках уголовного дела о даче и получении избирательных взяток от имени партии "Сильная Армения", воглавляемой российским бизнесменом Самвелом Карапетяном, избрана мера пресечения в виде ареста.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    Напомним, что 29 апреля Антикоррупционный комитет Армении задержал пять лиц, действовавших от имени партии "Сильная Армения", по подозрению в тайной передаче избирательных взяток.

    Напомним, что 16 апреля в Армении в рамках уголовного дела о даче и получении избирательных взяток были задержаны 14 членов "Сильная Армения". Позднее 12 сторонников партии "Сильная Армения" были помещены под домашний арест.

    Ermənistanda seçkiqabağı rüşvət verilməsi ilə bağlı daha üç nəfər saxlanılıb

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей