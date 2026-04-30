    Ermənistanda seçkiqabağı rüşvət verilməsi ilə bağlı daha üç nəfər saxlanılıb

    Region
    • 30 aprel, 2026
    • 20:35
    Ermənistanda seçkiqabağı rüşvət verilməsi ilə bağlı daha üç nəfər saxlanılıb

    Ermənistanda rusiyalı iş adamı Samvel Karapetyanın rəhbərlik etdiyi "Güclü Ermənistan" partiyasının adından seçkiqabağı rüşvətin verilməsi və alınması ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində aprelin 29-da saxlanılan beş nəfərdən üçü barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.

    Ermənistanın Antikorrupsiya Komitəsi aprelin 29-da "Güclü Ermənistan" partiyasının adından fəaliyyət göstərən beş nəfəri gizli şəkildə rüşvət verməkdə şübhəli bilərək saxlayıb.

    Aprelin 16-da isə Ermənistanda seçki öncəsi rüşvətin verilməsi və alınması ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində "Güclü Ermənistan"ın 14 üzvü saxlanılıb. Daha sonra "Güclü Ermənistan" partiyasının 12 tərəfdarı ev dustaqlığına buraxılıb.

    Ermənistanda parlament seçkiləri Ermənistanda seçki pozuntuları Samvel Karapetyan Güclü Ermənistan Partiyası
    В Армении задержаны еще три человека по делу о даче взяток избирателям

