Ermənistanda seçkiqabağı rüşvət verilməsi ilə bağlı daha üç nəfər saxlanılıb
Region
- 30 aprel, 2026
- 20:35
Ermənistanda rusiyalı iş adamı Samvel Karapetyanın rəhbərlik etdiyi "Güclü Ermənistan" partiyasının adından seçkiqabağı rüşvətin verilməsi və alınması ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində aprelin 29-da saxlanılan beş nəfərdən üçü barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Ermənistanın Antikorrupsiya Komitəsi aprelin 29-da "Güclü Ermənistan" partiyasının adından fəaliyyət göstərən beş nəfəri gizli şəkildə rüşvət verməkdə şübhəli bilərək saxlayıb.
Aprelin 16-da isə Ermənistanda seçki öncəsi rüşvətin verilməsi və alınması ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində "Güclü Ermənistan"ın 14 üzvü saxlanılıb. Daha sonra "Güclü Ermənistan" partiyasının 12 tərəfdarı ev dustaqlığına buraxılıb.
