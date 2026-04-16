В Армении по делу о предвыборных взятках задержаны 14 членов партии Карапетяна

В Армении в рамках уголовного дела о даче и получении избирательных взяток задержаны 14 членов партии Самвела Карапетяна "Сильная Армения".

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщил Антикоррупционный комитет страны.

По данным ведомства, с утра 16 апреля правоохранительные органы провели обыски в офисах и домах членов партии "Сильная Армения" в городе Арташат, после чего были произведены задержания.

В комитете заявили, что при необходимости будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, бизнесмен Самвел Карапетян ранее был арестован в Армении по обвинениям в призывах к свержению власти и финансовых нарушениях, однако 17 января апелляционный антикоррупционный суд изменил меру пресечения на домашний арест с залогом и подпиской о невыезде, а также снял ограничения на публичные выступления. 11 февраля он был единогласно избран лидером партии "Сильная Армения".

Отметим, что партия "Сильная Армения" намерена участвовать в парламентских выборах, которые пройдут 7 июня в Армении.