В Баку в рамках подготовки к WUF13 пройдет очередной мониторинг движения транспорта

В рамках предстоящей в Баку в мае 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) будет проведен очередной мониторинг движения транспортных средств в целях обеспечения безопасного и эффективного управления транспортным потоком.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую операционную компанию WUF13, в рамках мониторинга 1 мая в период с 10:00 до 16:00 на ряде улиц и проспектов города Баку будут введены временные ограничения движения транспорта.

Ограничения затронут проспект Нефтчиляр, улицу Юсифа Сафарова, часть проспекта Гейдара Алиева (до Сабунчинского моста), улицы Мехди Гусейна, Рихарда Зорге, Зарифы Алиевой, Лермонтова, проспект Ходжалы, а также дороги в направлении Бакинского олимпийского стадиона.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные заторы.

Экспресс-автобус H1, курсирующий между Международным аэропортом Гейдар Алиев и центром города, будет функционировать в обычном и беспрерывном режиме. При этом въезд и выезд из аэропорта для личного транспорта и такси будет возможен по альтернативным маршрутам.

Отмечается, что подобный мониторинг ранее уже применялся при подготовке к крупным международным мероприятиям и показал свою эффективность.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.