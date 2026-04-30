Пашинян: Армения должна избавиться от статуса "бедного родственника"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван планирует внести финансовый вклад в деятельность Совета мира, одним из учредителей которого он является.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом премьер сказал на брифинге.

По словам Пашиняна, у Армении нет финансовых обязательств в рамках Совета мира, а участие носит добровольный характер. Вместе с тем он отметил необходимость более активного вовлечения страны в финансирование деятельности Совета.

"Нет никаких финансовых обязательств, есть добровольный вклад. Я думаю, что Армения должна выйти из статуса "бедного родственника", который повсюду ездит и стоит с опущенной головой. Мы должны внести свой вклад в меру своих возможностей. У Армении нет обязательств, но я думаю, что мы должны участвовать, и мы будем участвовать", - заявил премьер.

Напомним, 22 января 2026 года на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали устав Совета мира, созданного в рамках усилий по мирному урегулированию ситуации в Газе.

Позднее учредителями Совета мира выступили 26 государств.