Пашинян: Армения должна избавиться от статуса "бедного родственника"
- 30 апреля, 2026
- 14:29
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван планирует внести финансовый вклад в деятельность Совета мира, одним из учредителей которого он является.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом премьер сказал на брифинге.
По словам Пашиняна, у Армении нет финансовых обязательств в рамках Совета мира, а участие носит добровольный характер. Вместе с тем он отметил необходимость более активного вовлечения страны в финансирование деятельности Совета.
"Нет никаких финансовых обязательств, есть добровольный вклад. Я думаю, что Армения должна выйти из статуса "бедного родственника", который повсюду ездит и стоит с опущенной головой. Мы должны внести свой вклад в меру своих возможностей. У Армении нет обязательств, но я думаю, что мы должны участвовать, и мы будем участвовать", - заявил премьер.
Напомним, 22 января 2026 года на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали устав Совета мира, созданного в рамках усилий по мирному урегулированию ситуации в Газе.
Позднее учредителями Совета мира выступили 26 государств.