Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    В регионе
    • 30 апреля, 2026
    • 14:29
    Пашинян: Армения должна избавиться от статуса бедного родственника

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван планирует внести финансовый вклад в деятельность Совета мира, одним из учредителей которого он является.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом премьер сказал на брифинге.

    По словам Пашиняна, у Армении нет финансовых обязательств в рамках Совета мира, а участие носит добровольный характер. Вместе с тем он отметил необходимость более активного вовлечения страны в финансирование деятельности Совета.

    "Нет никаких финансовых обязательств, есть добровольный вклад. Я думаю, что Армения должна выйти из статуса "бедного родственника", который повсюду ездит и стоит с опущенной головой. Мы должны внести свой вклад в меру своих возможностей. У Армении нет обязательств, но я думаю, что мы должны участвовать, и мы будем участвовать", - заявил премьер.

    Напомним, 22 января 2026 года на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали устав Совета мира, созданного в рамках усилий по мирному урегулированию ситуации в Газе.

    Позднее учредителями Совета мира выступили 26 государств.

    Никол Пашинян Совет мира по Газе Армения
    Paşinyan: Ermənistan "kasıb qohum" statusundan qurtulmalıdır

    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей