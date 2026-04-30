Италия продлит снижение акцизов на топливо на фоне роста инфляции

Италия продлит действие снижения акцизов на топливо на фоне ускорения инфляции и роста цен на энергоносители.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти.

По его словам, правительство намерено уже сегодня продлить меру, срок действия которой истекает 1 мая. Снижение акцизов призвано помочь домохозяйствам и бизнесу справиться с растущими энергетическими расходами.

Ранее Италия уже направила около 700 млн евро на сокращение акцизов на бензин и дизельное топливо сроком чуть более чем на 40 дней. При этом, как ранее отмечала премьер-министр Джорджа Мелони, новая мера, вероятно, окажет более значительное влияние на цены на дизель, чем на бензин.

Согласно предварительным данным, гармонизированные с ЕС потребительские цены в Италии в апреле выросли на 1,7% по сравнению с мартом, а годовая инфляция ускорилась до 2,9% с 1,6% месяцем ранее. Рост цен во многом обусловлен ситуацией в энергетическом секторе на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Глава Минэкономики также вновь призвал Евросоюз предоставить странам-членам большую гибкость бюджетной политики для покрытия расходов, связанных с энергетическим кризисом. "Очень сложно защищать норму ЕС, которая допускает бюджетные послабления для обороны, но исключает поддержку в ответ на энергетический кризис", - отметил он.

В этой связи Италия настаивает на том, чтобы Европейская комиссия разрешила государствам-членам использовать бюджетные возможности для смягчения последствий роста цен на энергию.