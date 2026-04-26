    Азербайджанские борцы сегодня поборются за четыре золотые медали чемпионата Европы

    Командные
    • 26 апреля, 2026
    • 09:45
    Азербайджанские борцы сегодня поборются за четыре золотые медали чемпионата Европы

    Сегодня четыре азербайджанских борца вольного стиля могут завоевать золотые медали на чемпионате Европы, проходящем в столице Албании Тиране.

    Как сообщает Report, еще один представитель нашей команды выйдет на схватку за бронзовую награду.

    В финале Туран Байрамов в весовой категории до 74 кг встретится с Таймуразом Салмазановым из Словакии, Арсений Джиоев в весе до 86 кг - с Ибрагимом Кадиевым, выступающим под флагом UWW, Али Цокаев в категории до 92 кг - с Ахмедом Батаевым из Болгарии, а Георгий Мешвилдшвили в весе до 125 кг - с Владиславом Байцаевым из Венгрии.

    Нураддин Новруз в весовой категории до 61 кг проведет поединок за третье место против Арсена Арутюняна из Армении.

    Напомним, ранее азербайджанские борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров в категории до 67 кг и Гурбан Гурбанов в весе до 82 кг стали чемпионами Европы. Рашад Мамедов до 55 кг, Нихат Мамедли до 60 кг и Ислам Аббасов до 87 кг завоевали бронзовые медали. Национальная команда по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.

    В женской борьбе бронзовые награды завоевали Джала Алиева в весе до 57 кг и Гюнай Гурбанова до 59 кг. В вольной борьбе Ислам Базарганов в категории до 57 кг стал чемпионом Европы, а Джабраил Гаджиев в весе до 79 кг завоевал медаль.

    Avropa çempionatı: Bu gün Azərbaycanın dörd güləşçisi qızıl, biri bürünc medal qazana bilər

