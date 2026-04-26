В Иране казнили участника группировки Джаиш уль-Адль, осужденного за атаки на силовиков

В Иране казнен мужчина, признанный виновным в принадлежности к суннитской вооруженной группировке Джаиш уль-Адль ("Армия справедливости") и участии в нападениях на иранские силы безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на иранские власти.

По их данным, казненный был опознан как Амер Рамеш. Утверждается, что он был задержан в ходе контртеррористической операции на юго-востоке страны и обвинен в вооруженном мятеже, включая причастность к взрывам и засадам против военнослужащих.

Отметим, Джаиш уль-Адль – радикальная суннитская группировка, действующая в провинции Систан и Белуджистан, одном из наиболее бедных регионов Ирана.