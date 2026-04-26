    В Иране казнили участника группировки Джаиш уль-Адль, осужденного за атаки на силовиков

    • 26 апреля, 2026
    • 09:18
    В Иране казнен мужчина, признанный виновным в принадлежности к суннитской вооруженной группировке Джаиш уль-Адль ("Армия справедливости") и участии в нападениях на иранские силы безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на иранские власти.

    По их данным, казненный был опознан как Амер Рамеш. Утверждается, что он был задержан в ходе контртеррористической операции на юго-востоке страны и обвинен в вооруженном мятеже, включая причастность к взрывам и засадам против военнослужащих.

    Отметим, Джаиш уль-Адль – радикальная суннитская группировка, действующая в провинции Систан и Белуджистан, одном из наиболее бедных регионов Ирана.

    Последние новости

    12:23

    Глава МИД Ирана и султан Омана обсудили усилия по деэскалации в регионе

    Происшествия
    12:07

    Европейский союз борьбы признал Хетага Газюмова тренером года

    Индивидуальные
    12:00

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    11:54

    Макрон уверен в способности ЕС защитить себя

    Другие страны
    11:38

    Пезешкиан: Иран не пойдет на переговоры под давлением и угрозами

    В регионе
    11:32

    В ряде районов Азербайджана идет снег, в Баку усилился ветер

    Экология
    11:18

    "Арсенал" установил новый рекорд АПЛ

    Футбол
    11:03

    В Турции произошли два землетрясения подряд

    В регионе
    10:57

    В Японии 1 400 пожарных борются с масштабными лесными пожарами

    Другие страны
    Лента новостей