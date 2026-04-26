Нарендра Моди пожелал Трампу благополучия после инцидента со стрельбой в отеле

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с облегчением воспринял сообщения о том, что президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не пострадали в результате инцидента со стрельбой в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X.

"С облегчением узнал, что президент Трамп, первая леди и вице-президент находятся в безопасности и не получили травм после недавнего инцидента в отеле в Вашингтоне. Выражаю наилучшие пожелания их дальнейшей безопасности и благополучия", - отметил Моди.

Он также подчеркнул, что насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено.