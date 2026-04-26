Нарендра Моди пожелал Трампу благополучия после инцидента со стрельбой в отеле
- 26 апреля, 2026
- 08:25
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с облегчением воспринял сообщения о том, что президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не пострадали в результате инцидента со стрельбой в Вашингтоне.
Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X.
"С облегчением узнал, что президент Трамп, первая леди и вице-президент находятся в безопасности и не получили травм после недавнего инцидента в отеле в Вашингтоне. Выражаю наилучшие пожелания их дальнейшей безопасности и благополучия", - отметил Моди.
Он также подчеркнул, что насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено.
08:57
Шесть человек пострадали при аварийной эвакуации самолета Swiss в ИндииДругие страны
08:48
Задержанный после стрельбы на мероприятии с участием Трампа предстанет перед судомДругие страны
07:59
Трамп усомнился в связи стрельбы в Вашингтоне с операцией против ИранаДругие страны
07:27
Минюст США: Расследование стрельбы на приеме с Трампом продолжаетсяДругие страны
Трамп опубликовал фото и видео подозреваемого в стрельбе в ВашингтонеДругие страны
07:02
Трамп: У стрелявшего на приеме в Вашингтоне с собой было несколько единиц оружияДругие страны
06:47
Стармер заявил о возможности победы лейбористов на выборах 2029 годаДругие страны
