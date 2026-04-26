Narendra Modi oteldəki atışmadan sonra Trampa uğurlar arzulayıb
- 26 aprel, 2026
- 08:58
Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ABŞ Prezidenti Donald Trampın, Birinci xanım Melaniya Trampın və Vitse-prezident Cey Di Vensin Vaşinqtonda baş verən atışmada xəsarət almadığını eşidəndə rahat olduğunu bildirib.
"Report"un məlumatına görə, o, bunu "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Vaşinqtonda oteldə baş verən son hadisədən sonra Prezident Trampın, birinci xanımın və vitse-prezidentin sağ-salamat olduqlarını və xəsarət almadıqlarını öyrənəndə rahat oldum. Onların davamlı təhlükəsizliyi və rifahı üçün ən xoş arzularımı çatdırıram", - o qeyd edib.
O, həmçinin vurğulayıb ki, zorakılıq demokratik cəmiyyətdə qəbuledilməzdir və qətiyyətlə pislənməlidir.
