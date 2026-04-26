    Kürdə suyun artması İmişlinin daha 2 kəndində fəsadlar törədib

    • 26 aprel, 2026
    • 14:25
    Kürdə suyun artması İmişlinin daha 2 kəndində fəsadlar törədib

    Kür çayında su səviyyəsinin qalxması İmişli rayonunun daha iki kəndində pay və bələdiyyə torpaq sahələrinin su altında qalmasına səbəb olub.

    Bu barədə "Report"un Muğan bürosuna rayonun Məmmədli bələdiyyəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, rayonun Ağamalılar kəndində 40 hektar, Telişli kəndində isə təxminən 35 hektar əkin sahəsi su altında qalıb.

    Həmçinin Əlyetməzli kəndində su altında qalan 35 hektar ərazi genişlənərək 215-ə çatıb, eləcə də 10 hektar bələdiyyə torpağı su altında qalıb.

    Qeyd edək ki, Məmmədli kəndinə məxsus 5,62 hektar pay torpaq sahəsi, həmçinin Məmmədli bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan 11 hektar əkin sahəsi də suların təsirinə məruz qalıb.

    Hazırda aidiyyəti qurumlar tərəfindən mümkün risklərin qarşısının alınması istiqamətində əlavə tədbirlər davam etdirilir.

    Son xəbərlər

    15:25
    Foto

    ASİNF "Prezident Kuboku 2026" öncəsi Ağdərə sakinləri ilə görüş keçirib

    Komanda
    15:12

    Yollarda görünüş 300 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    15:03

    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

    Ekologiya
    14:57

    Ukrayna Türkiyədə keçiriləcək NATO sammitində təmsil olunacaq

    Region
    14:45

    Zelenski: Döyüşdə irəliləyiş əldə etməyən Rusiya Ukraynanın vacib infrastrukturuna hücumlarını artırır

    Digər ölkələr
    14:36

    Bu gün IX sinif şagirdləri imtahan veriblər - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    14:25
    Foto

    Kürdə suyun artması İmişlinin daha 2 kəndində fəsadlar törədib

    Hadisə
    14:17

    Xocalı rayonu sakini minaya düşüb, ayağından xəsarət alıb

    Hadisə
    14:04

    "Liverpul" Abde Ezzalzulini heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti