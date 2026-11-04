Azərbaycanda səmt qazının hasilatı gələn il 1,5 % artacaq
Energetika
- 04 noyabr, 2026
- 19:03
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Gələn il Azərbaycanda səmt qazı hasilatının cari ilin proqnozu ilə müqayisədə 239,2 milyon kubmetr, yəni 1,5 % yüksələrək 16,3 milyard kubmetrə çatacağı nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2027-ci ilin büdcə zərfində öz əksini tapıb.
Sənədə görə, dizel yanacağının istehsal həcmi 115,4 min ton, yəni 5 % artım göstərəcək. Bundan əlavə, ƏDV-yə cəlb olunan dövriyyənin genişlənməsi nəticəsində əlavə vergi öhdəliklərinin formalaşacağı gözlənilir.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanın neft və qaz yataqlarından 15 milyard 410,9 milyon kubmetr səmt qazı hasil edilib. 2026-cı ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə ölkədə səmt qazı hasilatının həcmi 11 milyard 675,95 milyon kubmetr təşkil edib.
Азербайджан увеличит добычу попутного газа до 16,3 млрд кубометров
Azerbaijan's associated gas production projected to rise 1.5% next year
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