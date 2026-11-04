İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda səmt qazının hasilatı gələn il 1,5 % artacaq

    Energetika
    • 04 noyabr, 2026
    • 19:03
    Azərbaycanda səmt qazının hasilatı gələn il 1,5 % artacaq

    Gələn il Azərbaycanda səmt qazı hasilatının cari ilin proqnozu ilə müqayisədə 239,2 milyon kubmetr, yəni 1,5 % yüksələrək 16,3 milyard kubmetrə çatacağı nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2027-ci ilin büdcə zərfində öz əksini tapıb.

    Sənədə görə, dizel yanacağının istehsal həcmi 115,4 min ton, yəni 5 % artım göstərəcək. Bundan əlavə, ƏDV-yə cəlb olunan dövriyyənin genişlənməsi nəticəsində əlavə vergi öhdəliklərinin formalaşacağı gözlənilir.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanın neft və qaz yataqlarından 15 milyard 410,9 milyon kubmetr səmt qazı hasil edilib. 2026-cı ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə ölkədə səmt qazı hasilatının həcmi 11 milyard 675,95 milyon kubmetr təşkil edib.

    2027-ci ilin dövlət büdcəsi
    Азербайджан увеличит добычу попутного газа до 16,3 млрд кубометров
    Azerbaijan's associated gas production projected to rise 1.5% next year
    44 filmi
    44 filmi

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