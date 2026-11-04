Азербайджан увеличит добычу попутного газа до 16,3 млрд кубометров

В Азербайджане объем добычи попутного газа в 2027 году, как ожидается, достигнет 16,3 млрд кубометров, увеличившись по сравнению с прогнозом на 2026 год на 239,2 млн кубометров, или на 1,5%.

Как сообщает Report, соответствующие показатели отражены в пакете бюджета на 2027 год.

Согласно документу, производство дизельного топлива увеличится на 115,4 тыс. тонн, или на 5%.

Одновременно в связи с ростом оборота, облагаемого налогом на добавленную стоимость, возникнут дополнительные налоговые обязательства.

Отметим, что добыча попутного газа в Азербайджане в январе-сентябре 2026 года составила 11,68 млрд кубометров, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.