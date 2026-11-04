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    Азербайджан увеличит добычу попутного газа до 16,3 млрд кубометров

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 19:13
    Азербайджан увеличит добычу попутного газа до 16,3 млрд кубометров

    В Азербайджане объем добычи попутного газа в 2027 году, как ожидается, достигнет 16,3 млрд кубометров, увеличившись по сравнению с прогнозом на 2026 год на 239,2 млн кубометров, или на 1,5%.

    Как сообщает Report, соответствующие показатели отражены в пакете бюджета на 2027 год.

    Согласно документу, производство дизельного топлива увеличится на 115,4 тыс. тонн, или на 5%.

    Одновременно в связи с ростом оборота, облагаемого налогом на добавленную стоимость, возникнут дополнительные налоговые обязательства.

    Отметим, что добыча попутного газа в Азербайджане в январе-сентябре 2026 года составила 11,68 млрд кубометров, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Добыча газа Попутный газ Азербайджан
    Azərbaycanda səmt qazının hasilatı gələn il 1,5 % artacaq
    Azerbaijan's associated gas production projected to rise 1.5% next year
    MiniBoss
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