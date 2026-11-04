Estoniya Azərbaycanla energetika və təhsil sahələrində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
- 04 noyabr, 2026
- 18:43
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Estoniya Azərbaycanla energetika, təhsil, rəqəmsallaşma və digər istiqamətlərdə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna Tallində iki ölkə arasında əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın dördüncü iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Estoniya şirkətləri Azərbaycan bazarında, xüsusilə də rəqəmsal xidmətlərin inkişafı sahəsində uğurla fəaliyyət göstərirlər. Ötən il Bakıya səfər etmiş 20-yə yaxın şirkət təmsilçisindən ibarət nümayəndə heyəti də işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsinə olan marağı təsdiqləyib.
"Biz işgüzar əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi və şirkətlərimizin Azərbaycan bazarına çıxışının asanlaşdırılması üzərində fəal şəkildə işləyirik", - XİN başçısı qeyd edib.
Komissiyanın iclasında tərəflər müntəzəm görüşlər, iş adamları arasında təmaslar və təcrübə mübadiləsi vasitəsilə ticarət və kənd təsərrüfatı əlaqələrini gücləndirməyə hazır olduqlarını təsdiqləyiblər.
Rəqəmsallaşma, innovasiyalar və texnologiyalar, o cümlədən süni intellektin tətbiqi sahəsində birgə təşəbbüslərə xüsusi diqqət yetirilib.
Energetika sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edən tərəflər Estoniya şirkətlərinin və investorlarının Azərbaycanın yaşıl enerjiyə keçid layihələrində iştirakının genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını təsdiqləyiblər.
Bundan başqa, Estoniyanın Azərbaycanda rəqəmsal həllərin inkişafına töhfəsinin artırılması, müntəzəm ekspert mübadiləsi, eləcə də iqlim, turizm, təhsil və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.