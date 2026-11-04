Эстония намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергетике и образовании
- 04 ноября, 2026
- 18:27
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Эстония заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в энергетике, образовании, цифровизации и других направлениях.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на четвертом заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству между двумя странами в Таллине.
По его словам, эстонские компании уже успешно работают на азербайджанском рынке, в частности в сфере разработки цифровых услуг. Интерес к расширению деловых связей подтвердила и делегация представителей около 20 компаний, посетившая Баку в прошлом году.
"Мы активно работаем над дальнейшим развитием делового сотрудничества и упрощением доступа наших компаний на азербайджанский рынок", - отметил глава МИД.
На заседании комиссии стороны подтвердили готовность укреплять торговые и сельскохозяйственные связи посредством регулярных встреч, контактов между предпринимателями и обмена опытом.
Отдельное внимание было уделено совместные инициативы в сферах цифровизации, инноваций и технологий, в том числе в области применения искусственного интеллекта.
Обсуждая энергетическое сотрудничество, стороны подтвердили заинтересованность в расширении участия эстонских компаний и инвесторов в проектах Азербайджана по переходу к зеленой энергетике.
Также были рассмотрены возможности увеличения вклада Эстонии в развитие цифровых решений в Азербайджане, регулярного обмена экспертами и расширения сотрудничества в сферах климата, туризма, образования и культуры.