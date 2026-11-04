İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Estoniya və Azərbaycan texnologiya şirkətləri arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib

    İKT
    • 04 noyabr, 2026
    • 18:45
    Estoniya və Azərbaycan texnologiya şirkətləri arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib

    Estoniya və Azərbaycan texnologiya sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin qarşılıqlı bazarlara çıxış və təcrübə mübadiləsi imkanları ətrafında müzakirələr aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Estoniyaya səfərimiz çərçivəsində Baltik regionunun aparıcı texnologiya və biznes mərkəzlərindən biri olan "Ülemiste City" texnoparkının rəhbərliyi ilə görüş keçirdik.

    Görüşdə Azərbaycanda texnopark fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi, mövcud innovasiya infrastrukturunun gücləndirilməsi və texnologiya şirkətləri üçün biznes imkanlarının artırılması məsələlərini müzakirə etdik. Estoniya və Azərbaycan şirkətləri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, qarşılıqlı bazarlara çıxış və təcrübə mübadiləsi imkanları barədə fikir mübadiləsi apardıq", - paylaşımda qeyd olunub.

    Estoniya və Azərbaycan texnologiya şirkətləri arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib
    Estoniya və Azərbaycan texnologiya şirkətləri arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib

    Rəşad Nəbiyev Ülemiste City texnoparkı Estoniya
    Foto
    Азербайджан и Эстония обсудили укрепление сотрудничества в сфере технологий
    Foto
    Azerbaijan and Estonia discuss market access for tech companies
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