Азербайджан и Эстония обсудили укрепление сотрудничества в сфере технологий

Азербайджан и Эстония обсудили укрепление сотрудничества и обмен опытом между технологическими компаниями двух стран.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.

Он отметил, в рамках визита в Эстонию провел встречу с руководством технопарка "Юлемисте Сити", являющегося одним из ведущих технологических и деловых центров Балтийского региона.

"На встрече мы обсудили вопросы дальнейшего расширения деятельности технопарков в нашей стране, укрепления существующей инновационной инфраструктуры и расширения бизнес-возможностей для технологических компаний. Провели обмен мнениями о возможностях укрепления сотрудничества между компаниями Эстонии и Азербайджана, взаимного выхода на рынки и обмена опытом", - отмечено в публикации.