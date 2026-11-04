Азербайджан и Эстония обсудили укрепление сотрудничества в сфере технологий
- 04 ноября, 2026
- 18:57
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Азербайджан и Эстония обсудили укрепление сотрудничества и обмен опытом между технологическими компаниями двух стран.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.
Он отметил, в рамках визита в Эстонию провел встречу с руководством технопарка "Юлемисте Сити", являющегося одним из ведущих технологических и деловых центров Балтийского региона.
"На встрече мы обсудили вопросы дальнейшего расширения деятельности технопарков в нашей стране, укрепления существующей инновационной инфраструктуры и расширения бизнес-возможностей для технологических компаний. Провели обмен мнениями о возможностях укрепления сотрудничества между компаниями Эстонии и Азербайджана, взаимного выхода на рынки и обмена опытом", - отмечено в публикации.