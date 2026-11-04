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    Азербайджан и Эстония обсудили укрепление сотрудничества в сфере технологий

    ИКТ
    • 04 ноября, 2026
    • 18:57
    Азербайджан и Эстония обсудили укрепление сотрудничества в сфере технологий

    Азербайджан и Эстония обсудили укрепление сотрудничества и обмен опытом между технологическими компаниями двух стран.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.

    Он отметил, в рамках визита в Эстонию провел встречу с руководством технопарка "Юлемисте Сити", являющегося одним из ведущих технологических и деловых центров Балтийского региона.

    "На встрече мы обсудили вопросы дальнейшего расширения деятельности технопарков в нашей стране, укрепления существующей инновационной инфраструктуры и расширения бизнес-возможностей для технологических компаний. Провели обмен мнениями о возможностях укрепления сотрудничества между компаниями Эстонии и Азербайджана, взаимного выхода на рынки и обмена опытом", - отмечено в публикации.

    Азербайджан и Эстония обсудили укрепление сотрудничества в сфере технологий
    Азербайджан и Эстония обсудили укрепление сотрудничества в сфере технологий

    Рашад Набиев Азербайджано-эстонские отношения Экономическое сотрудничество
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