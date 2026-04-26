Azərbaycan XİN Tanzaniyanı Respublika günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 26 aprel, 2026
- 13:11
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Tanzaniyanı Respublika günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in rəsmi "X" səhifəsində paylaşım olunub.
"Respublika günü münasibətilə Tanzaniya hökumətinə və xalqına səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Respublika günün mübarək, Tanzaniya!", - deyə paylaşımda qeyd edilib.
On the occasion of the National Day of the United Republic of Tanzania, we extend our sincere congratulations to the Government and people of Tanzania.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 26, 2026
Happy National Day, Tanzania! 🇦🇿-🇹🇿@mfa_tanzania pic.twitter.com/3P4xvq02GB
