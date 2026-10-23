Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" turun açılış oyununda məğlub olub
Komanda
- 23 oktyabr, 2026
- 21:19
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Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçirilib.
Son ölkə çempionu "Sabah" "Naxçıvan"a uduzub.
Milli Gimnastika Arenasındakı görüş 88:83 hesabı ilə bitib.
Xatırladaq ki, tura oktyabrın 25-də yekun vurulacaq.
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Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" turun açılış oyununda məğlub olubKomanda