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    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" turun açılış oyununda məğlub olub

    Komanda
    • 23 oktyabr, 2026
    • 21:19
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Sabah turun açılış oyununda məğlub olub

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tura start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçirilib.

    Son ölkə çempionu "Sabah" "Naxçıvan"a uduzub.

    Milli Gimnastika Arenasındakı görüş 88:83 hesabı ilə bitib.

    Xatırladaq ki, tura oktyabrın 25-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Sabah BK Naxçıvan BK
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    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" turun açılış oyununda məğlub olub
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