Президент Ильхам Алиев: Стрельба на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома глубоко потрясла меня
- 26 апреля, 2026
- 10:42
Стрельба, произошедшая во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, глубоко потрясла меня.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев написал на своей странице в социальной сети X.
"Подобные акты насилия неприемлемы и должны быть решительно осуждены. Радует, что президент (США Дональд) Трамп, первая леди и все участники мероприятия находятся в безопасности. Желаю им дальнейшей безопасности и благополучия", - подчеркнул глава государства.
Deeply disturbed by the shooting at the White House Correspondents’ Dinner in Washington, D.C. Such acts of violence are unacceptable and must be firmly condemned.— Ilham Aliyev (@presidentaz) April 26, 2026
Relieved that President Trump, the First Lady, and all attendees are safe. Wishing them continued safety and…