    Xarici siyasət
    • 26 aprel, 2026
    • 10:35
    Prezident İlham Əliyev: Ağ Ev Müxbirləri Assosiasiyasının şam yeməyində baş verən atışma məni dərindən sarsıdıb

    Ağ Ev Müxbirləri Assosiasiyasının Vaşinqtonda keçirilən şam yeməyində baş verən atışma məni dərindən sarsıdıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "Belə zorakılıq halları qəbuledilməzdir və qəti şəkildə pislənməlidir. Prezident Trampın, Birinci xanımın və bütün iştirakçıların təhlükəsiz olması sevindiricidir. Onlara davamlı təhlükəsizlik və rifah arzulayıram", - deyə Dövlət başçısı vurğulayıb.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Donald Tramp Vaşinqton
    Президент Ильхам Алиев: Стрельба на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома глубоко потрясла меня

    Son xəbərlər

    12:30

    Fidan ABŞ, Pakistan və İran nümayəndələri ilə Tehranla danışıqları müzakirə edib

    Region
    12:12

    "Arsenal" Premyer Liqada yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    12:08
    Video

    Bakıda yük maşınları toqquşub, sürücü xilas edilib

    Hadisə
    11:49

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    11:41

    Avropa Güləş İttifaqı Xetaq Qazyumovu ilin məşqçisi seçib

    Fərdi
    11:33

    Makron Aİ-nin özünü müdafiə edəcəyinə əmindir

    Digər ölkələr
    11:26

    İran ABŞ ilə danışıqların bərpası üçün şərtlərini açıqlayıb

    Region
    11:17

    Daşkəsən və Gədəbəyə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:15

    Yaponiyada 1400 yanğınsöndürən güclü meşə yanğınları ilə mübarizə aparır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti