Prezident İlham Əliyev: Ağ Ev Müxbirləri Assosiasiyasının şam yeməyində baş verən atışma məni dərindən sarsıdıb
Xarici siyasət
- 26 aprel, 2026
- 10:35
Ağ Ev Müxbirləri Assosiasiyasının Vaşinqtonda keçirilən şam yeməyində baş verən atışma məni dərindən sarsıdıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Belə zorakılıq halları qəbuledilməzdir və qəti şəkildə pislənməlidir. Prezident Trampın, Birinci xanımın və bütün iştirakçıların təhlükəsiz olması sevindiricidir. Onlara davamlı təhlükəsizlik və rifah arzulayıram", - deyə Dövlət başçısı vurğulayıb.
Deeply disturbed by the shooting at the White House Correspondents’ Dinner in Washington, D.C. Such acts of violence are unacceptable and must be firmly condemned.— Ilham Aliyev (@presidentaz) April 26, 2026
Relieved that President Trump, the First Lady, and all attendees are safe. Wishing them continued safety and…
