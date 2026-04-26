Раскрыты данные о подозреваемом в стрельбе на ужине корреспондентов Белого дома

Подозреваемым в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома оказался 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс в штате Калифорния.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, по данным правоохранительных органов, Аллен был задержан после того, как открыл огонь у отеля Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США Дональда Трампа, первой леди Мелании Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и членов кабинета.

По предварительным данным, подозреваемый был вооружен дробовиком. Секретная служба оперативно обезвредила его после выстрела в сторону одного из агентов. Мотив нападения пока не установлен.

Согласно информации из открытых источников, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт по специальности "механическая инженерия", позднее получил степень магистра компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете. В его профиле LinkedIn указано, что он работал преподавателем на неполной ставке и занимался разработкой компьютерных игр.

Отмечается, что ранее он также был связан с образовательной компанией C2 Education, где в декабре 2024 года был отмечен как "преподаватель месяца".