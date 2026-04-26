    Раскрыты данные о подозреваемом в стрельбе на ужине корреспондентов Белого дома

    Другие страны
    26 апреля, 2026
    • 10:18
    Раскрыты данные о подозреваемом в стрельбе на ужине корреспондентов Белого дома

    Подозреваемым в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома оказался 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс в штате Калифорния.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, по данным правоохранительных органов, Аллен был задержан после того, как открыл огонь у отеля Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США Дональда Трампа, первой леди Мелании Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и членов кабинета.

    По предварительным данным, подозреваемый был вооружен дробовиком. Секретная служба оперативно обезвредила его после выстрела в сторону одного из агентов. Мотив нападения пока не установлен.

    Согласно информации из открытых источников, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт по специальности "механическая инженерия", позднее получил степень магистра компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете. В его профиле LinkedIn указано, что он работал преподавателем на неполной ставке и занимался разработкой компьютерных игр.

    Отмечается, что ранее он также был связан с образовательной компанией C2 Education, где в декабре 2024 года был отмечен как "преподаватель месяца".

    Последние новости

    12:23

    Происшествия
    12:07

    Индивидуальные
    12:00

    Происшествия
    11:54

    Другие страны
    11:38

    В регионе
    11:32

    Экология
    11:18

    Футбол
    11:03

    В регионе
    10:57

    Другие страны
    Лента новостей