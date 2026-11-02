Азербайджанские дефлимпийцы завоевали 3 золота на ЧЕ по Шотокан каратэ
Индивидуальные
- 02 ноября, 2026
- 11:26
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Азербайджанские спортсмены с нарушением слуха (дефлимпийцы) завоевали 3 золотые медали на чемпионате Европы по каратэ в стиле шотокан в болгарской Софии.
Как сообщили Report в пресс-службе Дефлимпийского комитета Азербайджана, соревнования прошли под эгидой Всемирной федерации шотокан.
На высшую ступень пьедестала поднялись Айтен Гадирова (ката), Хикмет Агаев (категория +18 лет, 60 кг, кумите) и Эльмин Гусейнли (75 кг).
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