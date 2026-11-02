Азербайджанские дефлимпийцы завоевали 3 золота на ЧЕ по Шотокан каратэ

Азербайджанские спортсмены с нарушением слуха (дефлимпийцы) завоевали 3 золотые медали на чемпионате Европы по каратэ в стиле шотокан в болгарской Софии.

Как сообщили Report в пресс-службе Дефлимпийского комитета Азербайджана, соревнования прошли под эгидой Всемирной федерации шотокан.

На высшую ступень пьедестала поднялись Айтен Гадирова (ката), Хикмет Агаев (категория +18 лет, 60 кг, кумите) и Эльмин Гусейнли (75 кг).