Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Азербайджанские дефлимпийцы завоевали 3 золота на ЧЕ по Шотокан каратэ

    Индивидуальные
    • 02 ноября, 2026
    • 11:26
    Азербайджанские дефлимпийцы завоевали 3 золота на ЧЕ по Шотокан каратэ

    Азербайджанские спортсмены с нарушением слуха (дефлимпийцы) завоевали 3 золотые медали на чемпионате Европы по каратэ в стиле шотокан в болгарской Софии.

    Как сообщили Report в пресс-службе Дефлимпийского комитета Азербайджана, соревнования прошли под эгидой Всемирной федерации шотокан.

    На высшую ступень пьедестала поднялись Айтен Гадирова (ката), Хикмет Агаев (категория +18 лет, 60 кг, кумите) и Эльмин Гусейнли (75 кг).

    Азербайджанские дефлимпийцы завоевали 3 золота на ЧЕ по Шотокан каратэ
    Азербайджанские дефлимпийцы завоевали 3 золота на ЧЕ по Шотокан каратэ
    Азербайджанские дефлимпийцы завоевали 3 золота на ЧЕ по Шотокан каратэ

    Дефлимпиец
    Фото
    Azərbaycan deflimpiyaçıları Avropa çempionatında 3 qızıl medal qazanıblar
    Фото
    Azerbaijani Deaflympic karatekas claim three gold medals at European Championship
    44 filmi
    44 filmi

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