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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan deflimpiyaçıları Avropa çempionatında 3 qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    • 02 noyabr, 2026
    • 11:11
    Azərbaycan deflimpiyaçıları Avropa çempionatında 3 qızıl medal qazanıblar

    Azərbaycan deflimpiyaçıları Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada təşkil olunan karatenin şotokan növü üzrə Avropa çempionatında 3 qızıl medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Deflimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    WSF versiyası üzrə keçirilən yarışda Aytən Qədirova (kata), Hikmət Ağayev (+18 yaş kateqoriyası, 60 kq, kumite) və Elmin Hüseynli (75 kq) fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

    Azərbaycan deflimpiyaçıları Avropa çempionatında 3 qızıl medal qazanıblar
    Azərbaycan deflimpiyaçıları Avropa çempionatında 3 qızıl medal qazanıblar
    Azərbaycan deflimpiyaçıları Avropa çempionatında 3 qızıl medal qazanıblar
    Aytən Qədirova Hikmət Ağayev Elmin Hüseynli Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi Avropa çempionatı
    Foto
    Азербайджанские дефлимпийцы завоевали 3 золота на ЧЕ по Шокотан каратэ
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