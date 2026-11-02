Azərbaycan deflimpiyaçıları Avropa çempionatında 3 qızıl medal qazanıblar
Fərdi
- 02 noyabr, 2026
- 11:11
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Azərbaycan deflimpiyaçıları Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada təşkil olunan karatenin şotokan növü üzrə Avropa çempionatında 3 qızıl medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Deflimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
WSF versiyası üzrə keçirilən yarışda Aytən Qədirova (kata), Hikmət Ağayev (+18 yaş kateqoriyası, 60 kq, kumite) və Elmin Hüseynli (75 kq) fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.
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