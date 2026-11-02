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    Лидер КНР: Визит султана Омана придаст мощный импульс развитию двусторонних связей

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 11:25
    Лидер КНР: Визит султана Омана придаст мощный импульс развитию двусторонних связей

    Визит султана Омана Хайтама бин Тарика ас-Саида в Китай станет важной главой в истории китайско-оманских отношений и придаст мощный импульс развитию двусторонних связей.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал CCTV+, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с султаном Омана в Пекине.

    Сообщается, что в присутствии лидера КНР и султана Омана состоялось подписание документов о сотрудничестве.

    Си Цзиньпин отметил, что Китай готов углубить согласование стратегий развития с Оманом, превратив две страны в стабильных и надежных партнеров в энергетике, партнеров с большим инвестиционным потенциалом и партнеров в высокотехнологичных инновациях.

    Султан Омана находится с государственным визитом в Китае с 1 по 2 ноября. Это первый визит главы государства Омана в Китай с момента установления дипломатических отношений между двумя странами 48 лет назад.

    Си Цзиньпин Китайская Народная Республика (КНР) Оман
    Çin lideri: Oman Sultanının səfəri ikitərəfli əlaqələrin inkişafına güclü təkan verəcək
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