Лидер КНР: Визит султана Омана придаст мощный импульс развитию двусторонних связей

Визит султана Омана Хайтама бин Тарика ас-Саида в Китай станет важной главой в истории китайско-оманских отношений и придаст мощный импульс развитию двусторонних связей.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CCTV+, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с султаном Омана в Пекине.

Сообщается, что в присутствии лидера КНР и султана Омана состоялось подписание документов о сотрудничестве.

Си Цзиньпин отметил, что Китай готов углубить согласование стратегий развития с Оманом, превратив две страны в стабильных и надежных партнеров в энергетике, партнеров с большим инвестиционным потенциалом и партнеров в высокотехнологичных инновациях.

Султан Омана находится с государственным визитом в Китае с 1 по 2 ноября. Это первый визит главы государства Омана в Китай с момента установления дипломатических отношений между двумя странами 48 лет назад.