В Азербайджане начинается суд над сотрудниками ГНС по делу о взятке на 200 тыс. манатов

В Азербайджане завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении должностных лиц, обвиняемых в получении взятки за непроведение налоговой проверки.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, расследование было начато после поступления информации из Государственной налоговой службы о незаконных действиях ее сотрудников. Дело расследовало Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Следствие установило обоснованные подозрения в том, что заместитель начальника Главного управления оперативного налогового контроля и организации учета по Баку Эльданиз Ахмедов, заместитель начальника главного управления территориального закрепления Рустам Мирзоев и начальник 4-го отдела этого управления Кянан Мамедов в мае 2026 года получили в общей сложности 200 тыс. манатов от предпринимателей одного из торговых центров Баку.

По версии следствия, деньги предназначались за непроведение налоговой проверки, неприменение штрафных санкций и другие действия.

Ахмедову, Мирзоеву и Мамедову предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.3 Уголовного кодекса - получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По решению Бинагадинского районного суда они арестованы.

Дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.