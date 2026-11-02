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    В Азербайджане начинается суд над сотрудниками ГНС по делу о взятке на 200 тыс. манатов

    Происшествия
    • 02 ноября, 2026
    • 11:19
    В Азербайджане начинается суд над сотрудниками ГНС по делу о взятке на 200 тыс. манатов

    В Азербайджане завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении должностных лиц, обвиняемых в получении взятки за непроведение налоговой проверки.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, расследование было начато после поступления информации из Государственной налоговой службы о незаконных действиях ее сотрудников. Дело расследовало Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

    Следствие установило обоснованные подозрения в том, что заместитель начальника Главного управления оперативного налогового контроля и организации учета по Баку Эльданиз Ахмедов, заместитель начальника главного управления территориального закрепления Рустам Мирзоев и начальник 4-го отдела этого управления Кянан Мамедов в мае 2026 года получили в общей сложности 200 тыс. манатов от предпринимателей одного из торговых центров Баку.

    По версии следствия, деньги предназначались за непроведение налоговой проверки, неприменение штрафных санкций и другие действия.

    Ахмедову, Мирзоеву и Мамедову предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.3 Уголовного кодекса - получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По решению Бинагадинского районного суда они арестованы.

    Дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

    Бакинский суд по тяжким преступлениям Государственная налоговая служба Азербайджана Борьба с коррупцией Взяточничество
    Rüşvət almaqda təqsirləndirilən Vergi xidmətinin əməkdaşlarının məhkəməsi başlayır
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