Глава ADNOC: Мировые запасы нефти сократились почти на 1 млрд баррелей

Мировые рынки сталкиваются со значительным сокращением запасов дизтоплива, которые упали до рекордно низких значений за последние 35 лет.

Как передает Report Al Jazeera, об этом заявил глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бин Ахмед аль-Джабер в ходе выступления на энергетической конференции в Абу-Даби.

По его словам, мировые запасы нефти сократились почти на 1 млрд баррелей.

Он также отметил, что расходы на доставку и логистику выросли более чем на 30% от стоимости барреля нефти по сравнению с 5% до начала эскалации.

"Эта новая реальность означает, что нам нужны расширенные стратегические хранилища и гибкие мощности по переработке ближе к потребительским рынкам", - сказал он.