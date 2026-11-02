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    Araz Supermarket привлечен к ответственности за продажу товара дороже указанной цены

    Бизнес
    • 02 ноября, 2026
    • 11:25
    Araz Supermarket привлечен к ответственности за продажу товара дороже указанной цены

    В отношении сети Araz Supermarket составлен протокол об административном правонарушении после выявления продажи продуктов по цене выше указанной.

    Как сообщили Report в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, нарушение обнаружили в ходе проверки магазина.

    Инспекция проводилась специалистами подразделений Агентства.

    В ходе проверки было установлено, что один из продовольственных товаров был реализован покупателю по цене, превышающей стоимость, обозначенную на его маркировке.

    Тем самым Araz Supermarket нарушил требования пункта 1 статьи 13 закона "О защите прав потребителей".

    В действиях компании выявлены признаки правонарушения, предусмотренного статьей 447.0.1 Кодекса об административных проступках - обман потребителей в незначительном размере при расчете за товар.

    По итогам проверки в отношении компании оформлен административный протокол.

    Госагентство по антимонопольному контролю Антимонопольный Контроль Araz Supermarket
    "Araz Supermarket" barədə protokol tərtib olunub
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