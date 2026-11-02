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    "Araz Supermarket" barədə protokol tərtib olunub

    Biznes
    • 02 noyabr, 2026
    • 11:07
    Araz Supermarket barədə protokol tərtib olunub

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi "Araz Supermarket" MMC barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edib.

    Bu barədə "Report"a Agentlikdən bildirilib.

    Məlumata əsasən, Agentliyin İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi və İstehlak bazarına nəzarət şöbələrinin apardığı yoxlamalar zamanı marketdə qida məhsulunun üzərində göstərilmiş qiymətdən baha satıldığı müəyyən edilib.

    Bununla da "Araz Supermarket" "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" qanunun 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinin tələblərini pozub.

    Şirkətin əməlində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 447.0.1-ci (malın hesabına dair istehlakçıların az miqdarda aldadılması) maddəsinin əlamətləri müəyyən olunduğu üçün barəsində inzibati xəta haqqında protokol rəsmiləşdirilib.

    İstehlakçı hüquqları Araz Supermarket MMC Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi
    Araz Supermarket привлечен к ответственности за продажу товара дороже указанной цены
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