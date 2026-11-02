Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    УМК: Восстановление деятельности Иреванского казията - требование времени

    Kультурная политика
    • 02 ноября, 2026
    • 11:18
    УМК: Восстановление деятельности Иреванского казията - требование времени

    Принудительное прекращение деятельности казията в Западном Азербайджане стало прямым следствием этнических чисток и целенаправленной депортации азербайджанцев с их исторических земель.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на презентации книги "История Иреванского казията".

    По его словам, создание Общины Западного Азербайджана стало одним из исторически значимых решений президента Ильхама Алиева. "На этом фоне восстановление деятельности исторического Иреванского казията стало исторической необходимостью и требованием времени", - отметил Пашазаде.

    Он подчеркнул, что УМК поддерживает политику возвращения депортированных соотечественников на родные земли. Книга "История Иреванского казията" издана на азербайджанском и английском языках совместно с Общиной Западного Азербайджана на основе документов из архивов УМК, Азербайджана, Грузии, Турции и России.

    Аллахшукюр Пашазаде Управление мусульман Кавказа (УМК)
    Şeyxülislam: Qazılıqların fəaliyyətini məcburi dayandırması deportasiyaların acı nəticəsi idi
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